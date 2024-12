Lanazione.it - Esplosione al deposito Eni di Calenzano: dubbi sulla sicurezza e manutenzione

Morire o salvarsi per pochi minuti. Senza una spiegazione ancora chiara, con tante domande, dolore e amarezza. I colleghi delle vittime delEni diieri mattina si sono presentati in via Erbosa presto, quasi per capire se era tutto vero. C’è chi è rimasto in silenzio, chi ha detto qualche parola e poi si è sfilato, chi si è fermato a parlare spiegando i rischi del mestiere e ricordando gli amici scomparsi, a partire da Vincenzo Martinelli, la prima vittima accertata. "Quando lo trovavi qui passavi venti minuti a chiacchierare, era un tipo amabile, si entrava subito in confidenza con lui. Ci vedevamo quasi ogni giorno – il ricordo di Giuseppe Drago – Ho passato tutta la notte sveglio, con le lacrime, non riesco a capacitarmi di quello che è successo, come chiunque di noi.