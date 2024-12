Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Juventus-Manchester City: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e gli Sky Blues di Guardiola in tempo realeLaospita ila Torino nel big match del mercoledì valido per la sesta giornata della fase a girone unico della. Una sfida tra dueappaiate in classifica a quota 8 punti che non stanno vivendo un periodo di forma ottimale che saràdall’arbitro francese Turpin.Thiago Motta e Guardiola, allenatori di Juve e(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i bianconeri di Thiago Motta vogliono interrompere la striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro il Milan in Serie A e proseguita con Aston Villa, Lecce e Bologna. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per provare a risalire la graduatoria e tentare di qualificarsimente agli ottavi di finale senza passare per i playoff.