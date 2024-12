Dilei.it - Diletta Leotta in vacanza d’amore a Miami con Karius, gli scatti in bikini oro

Leggi su Dilei.it

Ci troviamo in piena atmosfera natalizia maha sorpreso i suoi sostenitori social con dei nuoviin, direttamente dalle spiagge di, dove si trova incon il marito Loris. La conduttrice televisiva e il consorte, infatti, dopo le insistenti indiscrezioni su una loro presunta crisi, sono volati oltreoceano e da lì hanno smentito ogni voce sulla loro relazione amorosa, condividendo delle foto in cui sembrano più innamorati che mai., laromantica in Floridae Lorishanno deciso di convolare a nozze dopo una conoscenza di quasi due anni e la nascita, ad agosto 2023, della loro piccola Aria. Il favoloso matrimonio della conduttrice televisiva e del calciatore è stato celebrato nel mese di giugno alle Isole Eolie alla presenza di amici e parenti, tra cui molti volti noti, come Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis.