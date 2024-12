Tuttivip.it - “Devo dirti una cosa di tua madre”. Grande Fratello, Javier ammutolisce Shaila: “Non ti è chiaro?”

Leggi su Tuttivip.it

L’intervento della mamma diGatta alha scatenato un acceso dibattito sia dentro che fuori dalla casa. In un video pubblicato su X il 10 dicembre,ha raccontato alle coinquiline di “Non è la Rai” un commento cheMartinez le ha rivolto dopo aver visto l’incontro tra lei e sua. Il pallavolista, con una punta di ironia, avrebbe insinuato che la signora Luisa si sia arrabbiata perchéha scelto di fidanzarsi con Lorenzo Spolverato invece che con lui.Durante la puntata di lunedì scorso,ha scoperto che suanon approva il suo atteggiamento nella casa, in particolare da quando ha iniziato la relazione con Lorenzo. La signora Luisa ha evitato di incontrare Spolverato, spiegando che la sua presenza era esclusivamente per parlare con sua figlia.