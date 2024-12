Confindustria | economia in rallentamento

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.26 L'italiana è "in" e "l'industria in crisi". Cosìche avverte: "Non basta la discesa dei tassi". Elevata incertezza sul Pil italiano nel quarto trimestre, dopo lo stop nel terzo. Da un lato, la fiducia è bassa, l' industria in crisi, l'export debole, l'Eurozona fiacca. Dall'altro, al rialzo: il trend di crescita del turismo e dei servizi, il proseguimento del calo dei tassi, l'inflazione ridotta, l'attuazione del Pnrr. Questo il quadro delineato da Congiuntura flash.