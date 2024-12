Lanazione.it - Cna Valdichiana: consegnato l’assegno di solidarietà all’associazione ragazzi speciali onlus, a sostegno del progetto la Conserveria

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Mercoledì 11 dicembre il presidente Roberto Menchetti assieme al personale della sede di CNA Foiano haper conto di Socialnetdi 1500 eurodi Castiglion Fiorentino che sostiene persone con autismo tramite attività legate alla produzione di conserve, piatti pronti e altretà del territorio. Presente la presidente dell’Associazione Sara Rapini che il centro coordina su più fronti come una vera impresa sociale attenta all'ambiente e al territorio e alle persone. “Un dono ricco di significato che condivideremo in occasione della Festa degli Auguri CNA di quest’anno – ha detto il presidente Menchetti – una formula diversa rispetto agli anni passati. Attraverso SocialNet, organizzazione di volontariato nata in seno a CNA, abbiamo acquistato le conserve: per noi è un gesto di vicinanza al territorio e un percorso legato all’aspetto sociale e solidale della nostra attività.