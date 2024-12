Lanazione.it - Capraia e Calasanzio dominano in Terza Categoria: Bianco in vetta ai marcatori

vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila per la capolista, che nel girone A delladi Firenze regola 3-0 lo Scandicci San Giusto (a segno Grosso, Allegri e Tramacere) e conserva 4 punti di vantaggio sul San Polo. Scivola invece al quarto posto a quota 22 il Marcialla City, bloccato sullo 0-0 nel posticipo di Montelupo dal Cortenuova, terzultimo con 7 punti. Nello stesso girone infine giornata amara per il Serravalle che cede 2-1 sul campo del Peretola al termine dell’ennesima sfida condizionata dagli errori arbitrali, tra cui un rigore a dir poco generoso concesso ai padroni di casa e un’espulsione ingiusta per gli empolesi, che sono comunque riusciti a rimanere in partita fino alla fine grazie alla rete di Cisse. Il Serravalle resta penultimo con 5 punti.