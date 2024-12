Lettera43.it - Wada, nuove regole antidoping dal 2027 dopo il caso Sinner

Leggi su Lettera43.it

Lavuole mettersi al riparo per un altro. L’agenzia mondialeha deciso infatti di aggiornare il proprio codice, aprendo alla possibilità di contaminazione fortuita e anche al possibile inserimento di quantità minime di sostanze nel sangue non punibili. Cambiamenti che, se presenti già quest’anno, avrebbero evitato lo scoppio dell’inchiesta sull’altoatesino, al momento in attesa del ricorso al Tas. La rivoluzione entrerà in vigore a partire dall’1 gennaio, pertanto non intaccherà in alcun modo il procedimento in corso sul numero uno del mondo. Non a, qualche giorno prima dell’annuncio il direttore generale della, Olivier Niggli, aveva lamentato un «problema di contaminazione» in quanto i laboratori sono ora in grado di rilevare anche quantità infinitesimali di sostanze nel corpo, così piccole «che ci si contamina facendo cose innocue».