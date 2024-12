Ilgiorno.it - Un premio per Giada Maslovaric, la psicoterapeuta che ha “curato” Paderno Dugnano dopo la strage in famiglia

(Milano) –ladidi agosto, lasi era presa cura di tutta la comunità. Adolescenti, genitori, insegnanti rimasti sconvolti dal triplice omicidio che aveva visto il 17enne Riccardo uccidere con 68 coltellate il fratellino Lorenzo di 12 anni e i genitori Daniela e Fabio. Esperta in trauma, aveva condotto un intervento Emdr nelle scuole, ancora prima che le lezioni ripartissero. Domani sera il Comune le consegnerà la Calderina d’Oro, la massima onorificenza civica. Dottoressa, cosa pensa di questo riconoscimento? “È unsorprendente e inaspettatamente bello. Il lavoro è stato collettivo. Anche il Comune si è mosso subito, in modo dialogante e cooperativo. Soprattutto in ascolto dei professionisti e questo non è scontato.