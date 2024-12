Sport.quotidiano.net - Un Bologna per stupire. Rebus Castro, Holm c’è

Lykogiannis non recupera: niente trasferta a Lisbona, per il greco, mister Italiano dovrà affidare nuovamente a Miranda la corsia sinistra di difesa. Il tecnico potrebbe però risparmiareper il match casalingo con la Fiorentina, incrocio fondamentale del prossimo turno di campionato: la tappa europea di Lisbona dovrebbe quindi rappresentare una nuova occasione per Dallinga. Ma il turn over potrebbe allargarsi, visto l’impegno in programma domenica alle 15 al Dall’Ara. Cresce, che dopo Monza ha trovato una maglia da titolare anche allo Stadium contro la Signora: dopo due gare consecutive, non è da escludere che al Da Luz possa tornare Posch, considerato pure che De Silvestri non è in lista Uefa. Come lui, pure Dominguez e Karlsson. Si aggiunga un Orsolini ai box, insieme a Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi.