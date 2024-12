Tg24.sky.it - Udine, nonna va a prendere a scuola il nipote ma prende il bambino sbagliato

La, incaricata di ritirare il nipotino da, avrebbe confuso la sua sciarpa e il suo cappuccio, scambiando per un altro. A parlarne è il Messaggero Veneto, quotidiano di. Secondo la ricostruzione dei fatti la donna si era allontanata dallaelementare mano nella mano col, diretta all'attività sportiva pomeridiana. 40 minuti dopo l'equivoco, sarà l'allenatore di calcio a notare l'errore e segnalarlo. Intanto, però, erano già iniziate le ricerche dell'alunno scomparso con l'aiuto delle Forze dell'Ordine. I militari del Nucleo radiomobile avevano esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza, e, la descrizione delera stata inoltrata a tutte le altre pattuglie presenti in città. Minuti di panico per il suo papà, che fortunatamente termineranno con il rientro adel figlio.