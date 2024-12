Ilrestodelcarlino.it - Troppi furti, difendiamo gli agricoltori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questi giorni parlando con mio figlio, che è un agricoltore, ho capito quante preoccupazioni oltre al raccolto hanno costantemente i lavoratori della terra. Sono bersagliati dal cielo per il loro raccolto, dai ladri per le loro attrezzature con grossi danni per l’azienda, oltre alla raccolta selvaggia dei prodotti nei campi con gravi danni per la pianta e il mancato guadagno. Mai e poi mai farei questo lavororischi ma la loro solidarietà e tenacia sono la forza che li isola dal menefreghismo di oggi. Allora viva i contadini, il loro mondo. Insieme si aiutano e avanti così. Corinna Montanari Risponde Beppe Boni No, no party. Senza gliche lavorano la terra e allevano il bestiame non si mangia. Sono la prima linea che garantisce lo sviluppo della società civile e sono gli imprenditori che più di altri hanno un coefficiente di rischio molto alto legato al clima.