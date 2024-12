Superguidatv.it - Tommaso Primo presenta il suo nuovo album ‘Vangelo secondo Primo’: “È un disco di analisi, non profano, con molti riferimenti culturali”

stupisce tutti con un conceptche vuole far riflettere chi lo ascolta. Il titolo scelto per il suoprogettografico è ‘Il Vangelo‘ al cui interno sono contenuti 9 brani che trattano argomenti attuali dal punto di vista del cantautore napoletano. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato su questo, suie religiosi racchiusi nei brani e sui progetti futuri.Intervista al cantante“Vangelo” (Triggger/ADA Music Italy), uscirà il 20 dicembre 2024 e sarà anticipato da due singoli “JESUS CHRIST SUPER SAIYAN” e “BLUE ANGEL”. L’sarà disponibile in digitale (pre-save) e in formato vinile autografato.come nasce la sua passione per la musica?“La mia passione per la musica, più che una passione è una necessità, cioè qualcosa che ti prende e hai l’esigenza di dover scrivere canzoni, di dover prendere lo strumento.