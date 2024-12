Liberoquotidiano.it - "Titolo di provenienza": l'errore più grave, la rivelazione di Corrado Sassu

Cinque gli elementi a cui prestare attenzione quando si compra una casa: a rivelarli, in un'intervista a Fanpage, il noto agente immobiliare, protagonista dell'edizione romana di Casa a Prima Vista su RealTime. Il primo punto riguarda ildi: "Attesta la legittimazione della proprietà, quindi se quello che ti sta vendendo casa è veramente il proprietario. Può essere un atto di compravendita, una successione, una donazione. Se è una donazione bisogna stare attenti, perché è l'unicaimpugnabile da terze persone e quindi bisognerebbe fare la revoca o aspettare che siano trascorse delle tempistiche per far sì che quel documento non sia più impugnabile". Al secondo posto ci sono poi le ipoteche: "Bisogna guardare se sull'immobile gravano ipoteche che non siano solo volontarie come il mutuo, ma magari giudiziali, pregiudizievoli quindi eventuali pignoramenti e quant'altro o degli insoluti dalla parte del proprietario che andrebbero prontamente estinti prima di fare un rogito", ha sottolineato l'esperto.