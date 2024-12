Ilfattoquotidiano.it - Si rifiuta di pagare il coperto, poi dà un pugno al dipendente. La denuncia del titolare: “Non è la prima volta, anni fa fu ferito con un coltello”

Sono in tre, arrivano in un locale pakistano e ordinano del cibo. Dopo aver mangiato, però, sul conto notano la voce relativa al, che è previsto per chiunque consumi all’interno del ristorante, e lo contestano. Sarebbe nato così il diverbio tra un gruppo di tre persone e undel locale, che in quel momento si trovava in cassa. Uno scambio di battute che sarebbe stato breve, ma acceso. E mentre due escono dal locale, presumibilmente per controllare che nessuno entrasse in quel momento, il terzo sferra unal commesso.È quantoto daldi Waqas Kebab, locale pakistano di Pastena, in provincia di Salerno, dove pare si sia venuta a creare l’incresciosa situazione. “Non è lache si verificano questi episodi presso il nostro locale – racconta ilMuhammed Waqas a SalernoToday – Lo stessofa, fucon unmentre lavorava e in altri casi ignoti hanno rubato le bici ai suoi colleghi che sono ragazzi stranieri volenterosi e rispettosi della legge”.