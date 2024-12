Quotidiano.net - Sean Penn e Valeria Nicov, è nata una nuova coppia

Roma, 10 dicembre 2024 – Il gossip (soprattutto quello americano) si è scatenato nelle ultime settimane dopo la prima uscita pubblica e ufficiale di. Lasi è lasciata immortalare dai fotografi, per la prima volta, in posa, durante una serata dedicata alla carriera dell’attore e regista al Marrakech International Film Festival., èunaCome anticipato, laha fatto il suo debutto pubblico al 21° Marrakech International Film Festival il 30 novembre 2024. Sono apparsi insieme, sorridenti e affiatati, in occasione di un evento tributo in onore della celebre carriera di. Ovviamente, si è scatenato subito anche il puntuale e consueto chiacchiericcio legato alla differenza d’età tra i due.oggi ha 64 anni mentre lacompagna,, è trentenne.