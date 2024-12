Ilgiorno.it - Sagra di Santa Lucia a Lodi: mercatini di Natale con casette di legno e prodotti locali

Siamo qui per il rilancio della festa di, un progetto che, con le nuovedi, devo dire che è ben riuscito. Queste le parole di Giacomo Errico, presidente Apeca (Associazione provinciale esercenti commercio ambulante) dette ieri mattina in piazza Vittoria all’inaugurazione ufficiale delladi. Costituito dadi, con al centro della piazza il grande albero di, il villaggio di, attivo dal 5, animerà il centro fino al 15 dicembre. Prima del taglio del nastro ha preso la parola Carlo Sangalli, presidente Confcommercio-imprese per l’Italia, della Camera di Commercio, e di Confcommercio, Milano Monza Brianza: "È sempre bello partecipare a queste manifestazioni, è una giornata uggiosa illuminata dalla presenza di questi, che danno vitalità dal punto di vista economico e sociale.