Raccolta di giocattoli un dono ai bimbi africani

Un giocattolo per i bambini, porte aperte alla generosità. Inizia stamattina, e durerà sino a venerdì, unastraordinaria dida consegnarsi alla cappellina della Comunità solidale della Pagnana e che saranno poi passati al mercatino milanese del "Rigiocattolo" della comunità di Sant’Egidio, già fissato per il 14 e 15 dicembre. Si raccolgonousati ma tenuti bene: peluche lavati, puzzle e libri per bambini. No, si raccomandano gli organizzatori, indumenti o altri articoli per l’infanzia. "L’iniziativa è ormai conosciutissima - così i volontari - e il principio è semplice: non tutto ciò che non si usa più è da buttare. Basta un semplice ritocco e una bambola, un puzzle, un giocattolo possono trovare nuova vita. Il Rigiocattolo è peraltro ecosostenibile: favorisce il riciclo della plastica".