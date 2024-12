Ilrestodelcarlino.it - Provincia di Ascoli: bilancio 2024 tra sfide vinte e nuove prospettive

Ildelladista volgendo al termine. Nonostante le criticità generate dal dissesto finanziario dell’ente, la squadra di consiglieri delegati, eletta qualche mese fa, è subito entrata in azione. A fare una panoramica del momento attuale e dellefuture del territorio e dell’entele è stato il presidente. Sergio Loggi, qual è il suo? "Sono numerose lee leche si aprono per i prossimi mesi. Come annunciato nelle linee di mandato, per le scuole superiori del territorio stiamo utilizzando oltre 60 milioni di euro. Si tratta di risorse intercettate da varie fonti di finanziamento: Pnrr, fondi ministeriali, ordinanze del commissario sisma e fondi propri della. Gli interventi riguardano adeguamenti, miglioramenti sismici, efficientamento energetico e un profondo restyling per palestre e impianti sportivi dei plessi scolastici".