Lanotiziagiornale.it - Pnrr, l’eredità di Fitto: speso solo il 30% dei fondi, l’Italia in ritardo

Poteva anche andare peggio, certo. Ma sullo stato di avanzamento delc’è ben poco da brindare. Se la situazione dal punto di vista degli obiettivi è più o meno in linea con le attese, lo stesso non si può di certo dire per la spesa deieuropei.La relazione semestrale della Corte dei Conti al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza evidenzia come i 39 obiettivi in scadenza nel primo semestre del 2024 siano stati tutti conseguiti, raggiungendo un tasso di avanzamento complessivo del 43% (sei punti percentuali in più rispetto al precedente semestre). Se si guarda agli step procedurali nazionali il tasso di raggiungimento è dell’88%., la spesa è inMa se sugli obiettivi i risultati sono “in linea” con le scadenze, diversa è la situazione per l’avanzamento finanziario.