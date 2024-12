Thesocialpost.it - Omicidio di Christian Regina a Siracusa, fermato un 16enne

Possibile svolta nel caso dell’del 40enne, operatore del mercato ortofrutticolo, ucciso a coltellate nella serata di lunedì 9 dicembre in via Italia, zona popolare a nord di. Il delitto è avvenuto davanti alla porta di casa dell’uomo. La polizia haunsospettato del delitto. Dopo aver effettuato i primi interrogatori, gli agenti della Squadra mobile della città siciliana si sono messi sulle tracce del giovane che intanto era fuggito. Ma duante la notte è stato rintracciato e portato in questura. Secondo fonti investigative “la sua posizione è al vaglio degli inquirenti”. Non si conosce ancora il movente dell’.Leggi anche:Thompson,un uomo: “Aveva un’arma simile a quella usata nel delitto”La vittima, un uomo di circa quarant’anni, è stato colpito a morte mentre si trovava all’ingresso della sua abitazione.