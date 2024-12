Ilfattoquotidiano.it - Ocse: “Il 35% degli italiani adulti non è in grado di capire testi lunghi e di valutare dati e statistiche”

Più di un terzonon è indi comprenderee articolati, di fare calcoli complessi, analizzare le informazionii tassi e risolvere problemi che presentano molteplici passaggi o variabili. E così glidi età compresa tra i 16 e i 65 anni hanno performance e competenze cognitive inferiori alla media dei Paesi. È quanto emerge dall’indagine sulle Competenze2023 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa a 160mila persone tra i 16 e i 65 anni residenti in 31 Paesi.In Italia l’Indagine è stata realizzata dall’INAPP su incarico del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le competenze misurate tramite l’Indagine sono cruciali perchè consentono alle persone di affrontare in modo adeguato la vita quotidiana e di partecipare pienamente all’economia e alla società.