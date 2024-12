Lanazione.it - Nuova palestra per due scuole. I ragazzi delle Fermi e Hack potranno allenarsi a Masotti

Unaa servizio del plesso scolastico di, sulla base di quella inaugurata circa un anno fa a Casalguidi. E’ quel che intende realizzare l’amministrazione comunale, secondo il documento di indirizzo di progettazione che è stato approvato proprio pochi giorni fa. L’obiettivo principale di questo intervento è dotare la scuola media "Enrico" die la scuola elementare "Margherita" di unascolastica o sala polifunzionale in modo tale da poter svolgere educazione fisica in autonomia, senza raggiungere quella di Casalguidi. Un piano articolato in cinque fasi, la primaquali rappresentata dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica che dovrebbe chiudersi entro il 31 dicembre 2024. Ci sono però già i primi indirizzi su quella che dovrà essere l’opera: lastruttura dovrà trovare posto in via dei Salici per un costo stimato di circa 816mila euro.