Nuova fumata nera in Parlamento per l'elezione di quattro giudici costituzionali

Ennesimaa Montecitorio da parte delin seduta comune perdidella Corte costituzionale. In particolare, si è trattato del 12esimo scrutinio perdi un giudice, ovvero il successore di Silvana Sciarra (era necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti), e del terzo scrutinio dedicato aldi altri treil cui mandato scadrà il 21 dicembre (in questo caso era richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti). Nelle due votazioni sono state registrate, rispettivamente, 270 e 273 schede bianche. Le Camere tornno a riunirsi in una data ancora da stabilirsi e al prossimo scrutinio la maggioranza richiesta sarà uniformata ai tre quinti per tutti i.Articolo completo:inperdidal blog Lettera43