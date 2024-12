Zon.it - Natale a Salerno: restrizioni per i locali del centro

Il sindaco di, Vincenzo Napoli, ha firmato un’ordinanza che introducea partire dal 24 dicembre 2024 fino all’8 gennaio 2025, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza durante le festività natalizie e di inizio anno. Il provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio del Comune, definisce un’ampia area urbana soggetta ai divieti, comprendente la zona tra il mare e la linea ferroviaria–Vietri, arrivando fino a via Salvatore de Renzi, il fiume Irno, la gradinata De Santis–Piazza Alario–Traversa Marcina. È stata inoltre ampliata la Z.P.R.U., includendo vie come Pellecchia, Amaturo, largo Lombardi, piazza Casalbore, via dei Principati, via Pietro da Eboli (Trincerone Ferroviario) e via Dalmazia.I divieti in dettaglioA partire dalle ore 8 del 24 dicembre 2024 fino alle ore 8 del 7 gennaio 2025, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro, così come in lattine di alluminio.