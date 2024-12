Napolipiu.com - Napoli in pressing su Ismajli da un anno: la verità sulla Juventus

Leggi su Napolipiu.com

insuda un: la">L’intermediario del difensore albanese ha rivelato importanti dettagli sul futuro del suo assistito, parlando anche dei contatti con Roma e Inter.Il futuro di Ardianpotrebbe tingersi d’azzurro. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tribuna.com, Serxhio Mezi, intermediario del difensore dell’Empoli, ha svelato importanti retroscena sul possibile trasferimento del calciatore albanese.“Da unsono in contatto con ilper. La scorsa stagione il trasferimento era già possibile a gennaio, ho discusso personalmente con il direttore Meluso e ho collaborato con Ciro Palermo per questa operazione”, ha rivelato Mezi al giornalista Armando Areniello.Sul possibile accordo con il, l’intermediario ha aggiunto: “Non posso garantire che l’affare andrà in porto, ma il rapporto di amicizia tra De Laurentiis e Corsi potrebbe facilitare la trattativa tra i club”.