Ilfattoquotidiano.it - “Mi faccio pagare per accompagnare la gente a fare escursioni in montagna, è meglio che lavorare: guadagno di più e sto all’aria aperta”: cos’è il nuovo business dei “compagni di scalata”

“Essere un compagno dinon solo mi dà uno stipendio più alto, ma anche più libertà. Preferisco starepiuttosto che davanti a un computer tutto il giorno”. Con queste parole, Chris Zhang, studente universitario di 20 anni, spiega perché ha scelto di trasformare la sua passione per l’smo in un lavoro. In Cina, infatti, sta spopolando ildei “di”, giovani che si offrono die assistere glisti sulle montagne più popolari, molte delle quali sono anche meta di pellegrinaggio.La tendenza è esplosa quest’anno grazie ai social media cinesi, dove – come racconta la Cnn in un lungo articolo – hashtag come “#peipa” (che significa “per scalare”) hanno accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni. Giovani atleti, spesso studenti universitari o ex militari, si pubblicizzano su piattaforme come Xiaohongshu e Douyin, offrendo i loro servizi a chi desidera affrontare un’escursione ina.