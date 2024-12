Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian 1-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: reazione veemente dei marchigiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-SHAHDAB YAZD DALLE 14.0025-14 SECONDO SET! MUROOO CHINENYEZE! Termina qui il secondo parziale.24-14 Block out vincente di Lagumdzjia. Fioccano i set point.23-14 Lungo il servizio del bulgaro.23-13 ACE NIKOLOV!22-13 Freeball comoda comoda per Loeppky.21-13 MUROOO LOEPPKY!20-13 Non passa il servizio di Seyed.19-13 Sbaglia stavolta il turco.19-12 ACE LAGUMDZJIA!18-12 Splendido diagonale di Lagumdzjia.17-12 Di seconda Ramezani trova il punto per il.17-11 ACE CHINENYEZE! Secondo timeout degli asiatici.16-11 Primo tempo solido sull’asse Boninfante-Chinenyeze.15-11 Boninfante non riesce a tirar su il pallone dopo il tocco del nastro.15-0 Perfetto il tocco in contrattacco di Lagumdzjia.14-10 Pipe splendida di Nikolov.