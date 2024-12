Nerdpool.it - Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered è disponibile

Da oggi èof1-2. Grazie al lavoro di Aspyr e Crystal Dynamics finalmente potremo rivivere questi due grandissimi giochi proprio in occasione dei 25 anni di questa leggendaria storia. Le avventure del vampiro Raziel sonoper PlayStation 4 e 5, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Splendidamente restaurato per le piattaforme moderne con texture, modelli e VFX a più alta risoluzione, oltre a una nuova modalità fotografica, una telecamera aggiornata, nuove opzioni di controllo, prestazioni migliorate e altro ancora.Tempo di tornare a Nosgoth e immergersi nuovamente negli ambienti gotici che hanno reso immortale questa saga, inoltre, si potrà cambiare all’istante il setting grafico, passando dalle moderne texture al gioco classico, così da riprendere la magia del tempo.