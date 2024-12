Sport.quotidiano.net - Lazio, Lotito: "Gli obiettivi si centrano, non si annunciano. Dobbiamo restare umili"

Roma, 10 dicembre 2024 – Il giorno dopo la grande euforia di Napoli, rimane in festa l'ambiente biancoceleste. Il successo del Maradona non è stato autoritario, ma un capolavoro di cinismo perpetrato ai danni di una squadra più forte e probabilmente anche più in forma, ma incapace di fare la differenza nella sfida specifica. Ladi Marco Baroni brilla non solo in Europa League, ma anche in campionato e resta agganciata al gruppo di vertice del campionato. Non è però ancora il momento di festeggiare, lo ribadisce il presidente del club Claudio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dalla sede della Lega Serie A. Nonostante l'entusiasmo che sta scaldando l'ambiente capitolino, fa il lavoro del pompiere il numero uno della squadra cercando di non farsi prendere da troppa euforia.