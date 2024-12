Fanpage.it - L’alcol non ci rende più longevi e non esistono dosi “sicure” per i giovani: cosa dice la scienza

Commentando un'iniziativa al Parlamento europeo volta a sensibilizzare sui rischi del consumo di alcol, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto un'associazione tra latà degli italiani e il consumo di vino moderato nel nostro Paese. In realtà non c'è alcuna evidenza scientifica sul fatto che il vino allunghi la vita, inoltre secondo diversi studi non esisterebbero nemmenorealmente sicure di alcol, in particolar modo in relazione al rischio oncologico.