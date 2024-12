Primacampania.it - La vittoria dei lavoratori Trasnova: all’azienda proroga da Stellanti di 12 mesi, ritirati i licenziamenti

POMIGLIANO D’ARCO – Davanti ai cancelli dello stabilimentos di Pomigliano d’Arco, abbracci e lacrime hanno accompagnato l’annuncio dell’accordo raggiunto al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). I, sostenuti dai colleghi dis, hanno accolto la notizia delladel contratto di fornitura per un anno con caroselli di auto e momenti di festa nel piazzale antistante la fabbrica. Secondo quanto emerso,s si è impegnata are il contratto di fornitura conper altri 12, consentendo il ritiro dei. Lariguarda anche aziende subappaltatrici come Logitech, Teknoservice e Csa, tutelando in totale circa 300. Nel corso dell’anno,sarà chiamata a diversificare le sue attività e a utilizzare strumenti di legge per garantire la stabilità occupazionale.