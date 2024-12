La psicologa che difende il femminicida su TikTok (e viene radiata dall’Ordine)

Leggi su Open.online

Ha parlato dadel femminicidio di Alessandra Matteuzzi.ndo l’assassino, ovvero l’ex fidanzato Giovanni Padovani nel frattempo condannato all’ergastolo. E incolpando la vittima. Per questo Manuela Bargnesi, 43 anni, è statadegli Psicologi. L’esposto che ha permesso l’apertura del procedimento è stato presentato da Stefania Matteuzzi, la sorella di Alessandra. Bargnesi, secondo l’Ordine, ha agito «senza il minimo rispetto per la dignità professionale, violando con il suo comportamento il decoro e rappresentando in maniera deplorevole la professione di psicologo».I colloqui in carcereBargnesi ha avuto alcuni colloqui in carcere con Padovani. Adesso può impugnare la sanzione davanti al tribunale di Ancona. Secondo l’Ordine ha violato nove articoli del codice deontologico.