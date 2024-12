Ilgiorno.it - La mantide della Brianza al processo bis: “C’era il Covid, mi sentivo sola”. Chiesta la conferma della condanna

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 10 dicembre 2024 – Ha parlato di quanto si sentissenel periodo dele di come, per questo, si fosse tuffata nel mondo dei social “anche per fare dei massaggi e arrotondare dal punto di vista economico”. Dichiarazioni spontanee che Tiziana Morandi, 49 anni, la cosiddetta "", ha reso neldi appello in corso a Milano, durante il quale la Procura generale di Milano ha chiesto laa 16 anni e 5 mesi di reclusione. La donna, ancora in carcere, è accusata di aver raggirato, dopo averli contattati sui social, narcotizzato con benzodiazepine e poi rapinato nove persone tra 27 e 83 anni. Per questo motivo era statata in primo grado dal Tribunale di Monza, nel dicembre 2023. La sostituta pg di Milano Maria Pia Gualtieri, nel suo intervento davanti ai giudiciterza penaleCorte d'Appello, alla presenza anche dell'imputata, ha parlatosua "indole menzognera".