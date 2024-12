Ilnapolista.it - La lite Mourinho-Guardiola diventa mielosa: «Non auguro al City di essere punito, a Pep voglio un gran bene»

Leggi su Ilnapolista.it

“Ho visto lui che risponde a lui che risponde a lui”; non è una nuova hit, bensì è la “faida” che va avanti trae Pepda quando il tecnico delha mostrato il numero 6 con le mani ai tifosi del Liverpool per segnalare le sue Premier vinte e che Mou ne aveva vinte la metà. Lo Special One ha poi risposto che i suoi campionati erano stati vinti onestamente e Pep ha ribadito che non è ancora arrivato il giudizio finale sulle 115 accuse contro il.Eb, è arrivata la contro-risposta di, si spera quella definitiva.: «Nonaldi, magiustizia»Il tecnico del Fenerbahçe ha ammesso nel post-partita che lui esino un, nonostante alcune volte in cui sono stati rivali (quando Mou era al Real e Pep al Barça, oppure quando si sono incontrati nei derby tra United e).