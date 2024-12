Calciomercato.it - Infortunio Kvaratskhelia, tegola per Conte: il bollettino UFFICIALE del Napoli

L’esterno georgiano si è fatto male durante la sfida di campionato contro la Lazio, persa 1-0 al ‘Diego Maradona’Brutte notizie per Antoniodue giorni dopo il ko casalingo con la Lazio, che ha fatto seguito a quello di Coppa Italia sempre contro la formazione di Baroni. Finisce ai box Kvicha, con l’del georgiano che non è affatto banale.per, il comunicatodel(LaPresse) – calciomercato.itCome recita ildel, il georgiano “Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, (.) ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale“.