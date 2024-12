Bergamonews.it - ‘Il Gusto dell’Inclusione’: l’iniziativa di Abf al Bopo di Ponteranica

Prosegue l’impegno di Abf Bergamo nell’ambito della formazione inclusiva con il progetto che vede protagonisti i ragazzi dei Percorsi Personalizzati per Disabili (Ppd). Ogni giovedì sera, fino al 19 dicembre, i giovani coinvolti gestiscono la cucina e il servizio deldi, trasformando il ristorante in un luogo dove la gastronomia incontra l’inclusione sociale.Un progetto che unisce formazione e crescita personale, realizzata in collaborazione con le cooperative sociali Alchimia e Lavorare Insieme, offre agli studenti un’esperienza concreta e coinvolgente. Grazie all’approccio di Abf basato sul ‘Learning by Doing‘, i partecipanti apprendono sul campo, sviluppando competenze tecniche e trasversali.“È nostro dovere – afferma Benedetta Bettoni, docente di Abf Bergamo – sensibilizzare il territorio, gli esercenti, le aziende, i ristoranti e i bar sul tema dell’inclusione che per noi è un tema molto importante”.