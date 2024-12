Quifinanza.it - I lavori con Superbonus del 2022 permettono una detrazione a 10 anni anche “parziale”

Le detrazioni sulsono flessibili: l’opzione per ripartire in 10 quote annuali lafiscale relativa alle spese sostenute nelpuò essere esercitatasolo per una parte di esse. Non vi è alcun obbligo, dunque, di applicare tale opzione all’intero ammontare degli interventi effettuati nell’anno.È quanto ha reso noto un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024. La possibilità di ripartire laper ieffettuati nell’ambito delin 10è stata introdotta dall’articolo 2 del Dl n. 11/2023, poi convertito nella legge n. 38/2023, che ha aggiunto il comma 8 quinquies all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio).Questa disposizione è stata pensata per agevolare i contribuenti, evitando che il beneficio fiscale si perda in situazioni di incapienza fiscale, cioè quando l’imposta lorda è insufficiente a coprire l’importo della