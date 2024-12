361magazine.com - Grande Fratello, Stefano fa un avvertimento a Tommaso

Leggi su 361magazine.com

fa unFranchi: ecco cosa è emerso nelle ultime ore in Casa, Mariavittoria ieri sera nel corso della diretta ha scelto di continuare a viversi la frequentazione cone di allontanarsi da Alfonso D’Apice. Intantocontinua a proteggere, consigliare e supportare. I due infatti hanno legato molto nelle ultime settimane in Casa.Leggi anche, Giglio lontano da Yulia rivela: “Questa cosa mi fa inca**** tanto”Ecco cosa è emerso nella Casamette in guardiada Alfonso: “Io faccio fatica a vedere tu che sei, che fai le cose per lui, però stai attento”.“Devo vivere nella paura?” chiede il gieffino.continua: “No vivere in maniera serena, ma osserva anche. Magari non dare mille perchè se dopo succede che dando mille ci rimani .