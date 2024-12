Quotidiano.net - Giudici condannano a 14 anni e 5 mesi la Mantide della Brianza

La Corte d'Appello di Milano ha lievemente ridotto la pena da 16e 5a 14e 5di reclusione per Tiziana Morandi, 49, la cosiddetta "", accusata di aver raggirato, dopo averli contattati sui social, narcotizzato con benzodiazepine e poi rapinato nove persone tra 27 e 83. La donna è in carcere dal luglio 2022, a seguito dell'inchiesta dei pm di Monza Carlo Cinque e Marco Santini e dei carabinieri, e rispondeva di una ventina di capi di imputazione, per reati che vanno dalla rapina all'incapacità procurata fino alle lesioni.