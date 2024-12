Fine d'anno con fuochi d'artificio, a forza di giocare con le polveri da sparo qualcuno finirà per scottarsi

Leggi su Ildenaro.it

La fase dimostrativa dell’esplosione di follia che sta, come mai era successo prima, attraversando la terra procedendo a zig zag, ha in comune qualcosa con l’atmosfera di tipo festivo che, fino a qualche anno fa, in questo periodo colorava la routine un pò noiosa. Sono idi artificio, presenti in ogni dove soprattutto la notte di San Silvestro. Le cosiddette “batterie” altro non sono che botti collegati in successione, esplodendo di conseguenza uno dopo l’altro. Così sta succedendo per le varie guerre che si stanno combattendo attualmente. É una situazione senza dubbio indice di una parte del pianeta sull’orlo di una crisi di democrazia, con maggior precisione degli ordinamenti democratici in genere. Così il numero dei defenestrati (solo figuratamente, peccato!) aumenta di giorno in giorno, e quasi tutti sono allietati dalla stessa sorte delle finanze pubbliche del paese che stanno valutando se é giunta l’ora di fermare il gioco e abbandonarlo.