Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: Tah il sogno, Bijol l’idea concreta, Di Cesare la scommessa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen Inzaghi fa la conta in difesa per capire chi può giocare dal primo minuto, chi è meglio parta dalla panchina e chi, invece, la partita dovrà guardarla dall’infermeria. E la situazione non è rosea, anzi: Pavard è ancora fuori e anche Acerbi non dovrebbe recuperare in tempo, mentre Bastoni è a mezzo servizio e verosimilmente non sarà dei titolari. Alla BayArena, quindi, la coperta sarà cortissima, con il terzetto a difesa della porta di Sommer che dovrebbe vedere dall’inizio De Vrij, Bisseck e uno fra Darmian e Carlos Augusto. Tutto ciò ha fatto scattare un campanello dall’allarme fra gli addetti aldell’, che adesso valutano profili e idee per poter regalare al tecnico piacentino delle alternative in difesa per poter affrontare la seconda parte di stagione con maggiore serenità.