361magazine.com - Calcio, impiantato defibrillatore sottocutaneo a Bove: le ultime

Leggi su 361magazine.com

L’impianto è temporaneo e removibileGiorno di intervento per Edoardo, sottoposto operazione all’ospedale Careggi di Firenze. Al calciatore verràunremovibile.Una scelta, dovuta al protocollo, necessaria per consentirgli di lasciare l’ospedale di Firenze, dove si trova da domenica 1 dicembre, a seguito dell’improvviso malore durante il match di campionato tra Fiorentina e Inter.Quando verrà dimesso e solo dopo una serie di verifiche ed esami si deciderà se mantenere o meno il.Ci vorranno così ancora una serie di giorni prima che il calciatore possa essere dimesso. Da legge, qualora l’impianto non venisse rimosso,vedrà stravolgere la sua vita, visto che in Italia non è legale giocare con un. Motivo per cui, ad esempio, anni fa, Erikssen dovette lasciare l’Inter.