Bilancio preventivo giunta in tour

Periodo intenso prima delle festività natalizie per lacomunale di Castiglione d’Orcia, guidata dal sindaco Luca Rossi, con Alice Rossi vice-sindaca e l’assessore Andrea Marzocchi, ai quali – di fatto – si aggiungono i consiglieri di maggioranza, tutti con deleghe su alcune materie specifiche. A sei mesi dalle elezioni e dall’insediamento, si terranno, in modo capillare, gli incontri per la presentazione deldi previsione per l’anno 2025. Doppio appuntamento mercoledì 11 dicembre: alle 17,30 al Podere San Savino (per la zona di Ripa d’Orcia), alle 21.15 nella Sala Pro Loco di Castiglione. L’indomani - alle 21,15 - sarà la volta di Gallina (Sede Pro Loco, via del Colombaio), martedì 17 ore 21,15 al Circolino di Poggio Rosa e l’indomani – ore 18 – a Bagni San Filippo, al Bar “La Cascata”.