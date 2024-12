Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Trasferta ostica per la Mens Sana a Cecina: la panchina è corta

Il successo, pesante per classifica e morale, contro l’Olimpia Legnaia è già archiviato per lache stasera torna ad allenarsi per preparare la difficiledi domani alle 21 a. I padroni di casa, dopo un inizio complesso in seguito al rivoluzionamento del roster la scorsa estate, sono in ripresa come testimonia il successo a sorpresa in casa dell’ex capolista Lucca di domenica. Motivo in più per preparare al meglio una sfida che in caso di vittoria consoliderebbe un posto nelle prime sei formazioni del girone. Le condizioni in cui la ‘Note di Siena’ arriverà domani sera in provincia di Livorno però non sono certo delle migliori. Sarà ancora out Neri, ai box realisticamente fino a gennaio. Gli acciaccati Maghelli, Belli e Tognazzi dovrebbero esserci anche se molto dipenderà da come sono usciti dalla ‘battaglia’ contro Legnaia dell’ultimo turno.