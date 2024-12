Quotidiano.net - Barbera, Parlamento non si tormenti su scelta nuovi giudici

Leggi su Quotidiano.net

"Le ascendenze culturali di ognuno non valgono di per sé se non sono accompagnate dalla capacità di convincere tutto il collegio" e per questo non hanno motivo di continuare "idelsulladei, è il collegio che decide" e 'la Corte costituzionale si basa sul contemperamento e bilanciamento di valori e interessi, e nessun valore è tiranno". Questa l'esortazione aldel presidente uscente della Consulta Augusto- nel suo discorso di commiato - a superare l'impasse nel rinnovo deicostituzionali.