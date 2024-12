Lanazione.it - Alienante, la salute mentale in scena

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 18,30, presso il Teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia ad Arezzo: ALIENATE, spettacolo teatrale di e con Francesca Ritrovato, musiche di Fabio Macagnino Nonostante i grandi passi in avanti ancora oggi quella con lanon può dirsi una questione risolta. Appare quindi prioritario farsi carico del compito di ricostruire una sensibilità diffusa che denunci lo stigma e la vergogna che ancora circondano la sofferenza. In questo l’arte, e il teatro nello specifico, possono aiutare a permeare gli stereotipi e corroderli fino a sgretolarli. ‘Alienate’, testo di e con Francesca Ritrovato, con le musiche di Fabio Macagnino, ci è parso perfetto per il nostro scopo. Un testo struggente, costruito sulle storie di donne rinchiuse, emarginate, umiliate, storie dal manicomio che sono anche una messa a servizio dell’arte alla vita, per una comunità che ricordando si impegna ad essere migliore, più inclusiva e partecipe di azioni femministe contro la violenza e le guerre.