Accensione dell'albero di Natale a Paupisi

Tempo di lettura: 2 minutiPuntuale anche quest’anno ‘come un orologio svizzero’ direbbe qualcuno: sabato seraha brillato. La Pro Loco ha acceso il grande albero dicon un meraviglioso spettacolo di fuochi piromusicali, che da 7 anni dà il via ufficiale al periodo delle festività natalizie. Una cerimonia bellissima, curata nei minimi particolari, che ha visto anche la partecipazione dei bambini della Scuola Primaria diche hanno deliziato il numeroso pubblico con canti e messaggi di pace. “Giunga a tutti il saluto dell’Amministrazione Comunale di– ha affermato il Sindaco Salvatore Coletta – . Vedo in piazza tante persone anche dei paesi limitrofi, ci fa veramente piacere; come Amministrazione puntiamo a renderesempre più ospitale ed oggi lo facciamo nel momento e nel modo più luminoso con l’di