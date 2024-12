Lanotiziagiornale.it - Abolito l’abuso d’ufficio proroga dello scudo erariale e bavaglio alla stampa. L’immunità per la casta è servita

, a vigilare sul corretto utilizzo delle finanze pubbliche resta solo la Corte dei Conti. Un baluardo che il governo Meloni sta facendo di tutto per limitare. L’ennesima dimostrazione arriva dal decreto Milleproroghe, licenziato due giorni fa dal Consiglio dei Ministri, che tra le numerose norme recita: “Sino al 30 aprile 2025 le disposizioni in materia di responsabilitàche limitano la responsabilità dei soggetti sottopostigiurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto”.Tre righe che regalano altri quattro mesi di impunitàTre righe apparentemente innocue, ma che non lo sono affatto. In pratica, il governo ha esteso per ulteriori quattro mesi l’impunità degli amministratori difrontegiustizia