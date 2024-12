Quotidiano.net - 28 anni dopo, torna Cillian Murphy. Quando esce il terzo capitolo della saga sugli zombie

Roma, 10 dicembre 2024 – "I giorni diventarono settimane, le settimane diventarono". Così si legge nel primo trailer italiano di “28”, ildel famoso franchise, rilasciato questa mattina da Sony Pictures. Diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle e scritto dallo sceneggiatore Alex Garland, il sequel di “28 giorni” e “28 settimane” arriverà nelle sale dei cinema italiani il 19 giugno 2025. "In 28 giorni si è manifestato, in 28 settimane si è diffuso, in 28si è evoluto" anticipa il posternuova terrificante storia di. Sono passati infatti quasi tre decenni dalla storia raccontata in “28 giorni”,in Gran Bretagna il virusrabbia fuoriuscì da un laboratorio di armi biologiche e iniziò a diffondersi. Oggi, ancora in una quarantena forzata e brutale, qualcuno è riuscito a sopravvivere in mezzo agli infetti.